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أخبار محلية > “الصحة” تعلن فتح بوابة التسجيل في برنامج “فني رعاية مرضى”.. وهذه شروط التقدم
05/04/2021   8:24 م

“الصحة” تعلن فتح بوابة التسجيل في برنامج “فني رعاية مرضى”.. وهذه شروط التقدم

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، فتح بوابة القبول والتسجيل في برنامج “فني رعاية مرضى”، والذي بدأ منذ أمس الأحد الموافق 4/4/2021، وحتى السبت الموافق 17/4/2021.

وحددت الوزارة المستندات المطلوبة، بشهادة البكالوريوس ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي، موضحًا فيه المعدل التراكمي، حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة، وشهادة اللغة الإنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة، بالإضافة إلى السجل الأكاديمي حال كانت الشهادة لا تحتوي على المعدل التراكمي.

كما حددت بعض الشروط للتسجيل، تمثلت في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وليس على رأس العمل، بالإضافة إلى شهادة بكالوريوس بمعدل لا يقل عن 5/3 أو ما يعادلها في تخصصات الأحياء والتقنية الحيوية والفيزياء والأحياء الدقيقة والكيمياء والكيمياء الحيوية. وفق “أخبار 24”.

وللاطلاع على تفاصيل البرنامج والتقديم عبر الرابط

“الصحة” تعلن فتح بوابة التسجيل في برنامج “فني رعاية مرضى”.. وهذه شروط التقدم

أخبار محلية
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