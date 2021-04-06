بالفيديو.. قينان الغامدي مجدداً: معظم معلمي المملكة غير مثقفين ومنهم من لم يقرأ حتى نصف كتاب بعد إنهاء تعليمه

علّق الكاتب الصحفي قينان الغامدي، اليوم (الثلاثاء)، مجددا على الحالة الثقافية للمعلمين السعوديين بالمملكة، مشيراً إلى قلة القراءة عند معظم من يعرفهم من المعلمين.
وأوضح الغامدي، المعلم السابق قبل أن يتجه للعمل الصحفي، في لقاء مع برنامج “ياهلا” على “روتانا خليجية”، أن معظم المعلمين لم يقرأوا كتابا واحدا أو حتى نصف كتاب بعد إنهاء تعليمهم.
وأضاف أن عددا قليلا جداً من معلمي المملكة يثقفون أنفسهم بالقراءة في المجالات المتنوعة من أدب وتاريخ وغيرهما، مشيراً إلى أن ذلك لا علاقة له بأدائهم الوظيفي الممتاز. وفق “أخبار 24”.
وتابع الكاتب الصحفي بأنه في نفس الوقت الذي كان يثقف نفسه قبل تركه العمل في التعليم، كان زملاؤه منهمكين في لعب البلوت ولا يقرأون؛ لا في التخصص ولا في الثقافة العامة.
الكاتب الصحفي قينان الغامدي:
معظم المُعلمين لدينا “لم يقرأوا نصف كتاب” بعدما أنهوا تعليمهم، والقليل منهم مُثقف@qenanalghamdi#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/c3oBta8i0K
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 6, 2021