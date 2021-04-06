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أخبار محلية > بالفيديو.. قينان الغامدي مجدداً: معظم معلمي المملكة غير مثقفين ومنهم من لم يقرأ حتى نصف كتاب بعد إنهاء تعليمه
06/04/2021   11:26 م

بالفيديو.. قينان الغامدي مجدداً: معظم معلمي المملكة غير مثقفين ومنهم من لم يقرأ حتى نصف كتاب بعد إنهاء تعليمه

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علّق الكاتب الصحفي قينان الغامدي، اليوم (الثلاثاء)، مجددا على الحالة الثقافية للمعلمين السعوديين بالمملكة، مشيراً إلى قلة القراءة عند معظم من يعرفهم من المعلمين.

وأوضح الغامدي، المعلم السابق قبل أن يتجه للعمل الصحفي، في لقاء مع برنامج “ياهلا” على “روتانا خليجية”، أن معظم المعلمين لم يقرأوا كتابا واحدا أو حتى نصف كتاب بعد إنهاء تعليمهم.

وأضاف أن عددا قليلا جداً من معلمي المملكة يثقفون أنفسهم بالقراءة في المجالات المتنوعة من أدب وتاريخ وغيرهما، مشيراً إلى أن ذلك لا علاقة له بأدائهم الوظيفي الممتاز. وفق “أخبار 24”.

وتابع الكاتب الصحفي بأنه في نفس الوقت الذي كان يثقف نفسه قبل تركه العمل في التعليم، كان زملاؤه منهمكين في لعب البلوت ولا يقرأون؛ لا في التخصص ولا في الثقافة العامة.

بالفيديو.. قينان الغامدي مجدداً: معظم معلمي المملكة غير مثقفين ومنهم من لم يقرأ حتى نصف كتاب بعد إنهاء تعليمه

أخبار محلية
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