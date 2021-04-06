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أخبار محلية > بالصور.. أطعمة تمتد صلاحية بعضها إلى 3 آلاف عام
06/04/2021   11:22 م

بالصور.. أطعمة تمتد صلاحية بعضها إلى 3 آلاف عام

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شكّل فترة الصلاحية عاملاً مهماً لدى المستهلكين عند شراء الأطعمة والمواد الغذائية، ويحرصون على اختيار منتجات ذات فترة صلاحية مناسبة لمعدل استهلاكهم اليومي.

وبالرغم من وجود منتجات غذائية ذات صلاحية منخفضة كاللبن والزبادي والخضراوات والفواكه الطازجة، فإنه يوجد عدد من المواد الغذائية تمتد صلاحيتها إلى عشرات ومئات وربما آلاف السنين.

ورصد موقع Mash المتخصص في الأغذية عدداً من الأطعمة والمنتجات الغذائية، ورتبها وفقاً لطول فترة بقائها في الصلاحية قبل أن تفسد.

 

– العسل، وتمتد صلاحيته إلى 3 آلاف عام، ولكنه يطرأ عليه تغير في الطعم بعد الـ 100 عام الأولى.

العسل

– الملح اليودي، وهو الملح الطبيعي المعالج باليود، وتمتد صلاحيته إلى أكثر من 300 عام عند تخزينه بعيداً عن الرطوبة.

الملح

– الخل المقطّر من التفاح والعنب، وتمتد صلاحيته إلى 150 عاماً قبل ظهور الرواسب وتغيّر لونه.

الخل

– القهوة سريعة التحضير، ويتم تصنيعها من خلال تجفيف محلول مركّز من القهوة مسبقة التخمير، وتمتد صلاحيتها إلى عشرات السنين.

القهوة

– زيت جوز الهند البكر، وتمتد صلاحيته إلى عشرات السنين بشرط عدم تكريره.

زيت جوز الهند

– البقول المجففة، وتمتد صلاحيتها إلى سنوات عديدة بعد شرائها وحفظها بعيداً عن الرطوبة.

البقوليات

– الحبوب، وتمتد صلاحية بعضها من 5- 7 سنوات إذا تم تخزينها مجففة بسنابلها، كالقمح والشعير.

الحبوب

– صلصة الصويا، وتمتد صلاحيتها بعد فتح عبوتها إلى 3 أعوام بشرط حفظها في الثلاجة.

الصويا

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. أطعمة تمتد صلاحية بعضها إلى 3 آلاف عام

أخبار محلية
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