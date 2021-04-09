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اخبار رياضية > تفاصيل طاقم حكام كلاسيكو الاتحاد والهلال
09/04/2021   8:52 م

تفاصيل طاقم حكام كلاسيكو الاتحاد والهلال

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أسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إدارة مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين الاتحاد والهلال، اليوم (الجمعة) ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لطاقم تحكيم مغربي بمعاونة ثنائي وطني.

ويدير الكلاسيكو، الحكم رضوان جيد المباراة “حكم ساحة”، ولحسن أزكاو “مساعد أول” ومصطفى أكراد “مساعد ثان”، وعادل زراق “حكم فيديو”.

ويتواجد الثنائي الوطني، ممدوح آل شهدان “حكمًا رابعًا” وخلف الشمري “مساعد حكم فيديو” ضمن طاقم تحكيم المباراة. وفق “أخبار 24”.

ويتصدر نادي الهلال جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

تفاصيل طاقم حكام كلاسيكو الاتحاد والهلال

اخبار رياضية
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