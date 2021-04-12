"الصحة" توضح المقصود بخدمة "أولوية" الخاصة باللقاح.. والفئة المُستهدفة منها

أوضحت وزارة الصحة، المقصود بخدمة أولوية التي أطلقتها مؤخراً، والفئة التي يمكن أن تستفيد منها.
وبّينت الوزارة، أن خدمة أولوية هي خدمة خاصة للتطعيم السريع للقاح “كورونا” بدون موعد وبدون انتظار، كما أنها متاحة في جميع مراكز التطعيم بالمملكة.
ونوهت إلى أن الخدمة مخصصة لكبار السن بدءاً من عمر 75 عاماً وأكثر حالياً من المواطنين والمُقيمين، مبينةً أن مميزاتها تتضمن الحصول عليها بدون تسجيل وبدون حجز وبدون انتظار وبدون موعد.
ولفتت إلى أن طريقة الحصول على الخدمة يكون من خلال الذهاب إلى أقرب مركز لقاح، بدون حجز موعد مُسبق.
وفق “أخبار 24”.