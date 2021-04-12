هل يجوز الصوم بالاعتماد على الحسابات الفلكية دون رؤية الهلال؟.. الشيخ “الخضير” يُجيب

أوضح عضو هيئة كبار العلماء سابقاً، الدكتور عبدالكريم الخضير، حكم الصوم بالاعتماد على الحسابات الفلكية دون الرؤية البصرية للهلال.
وقال الشيخ الخضير إن الاعتماد على الحساب الفلكي للصوم دون رؤية الهلال مخالف لقوله ﷺ: “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته”، مبيناً أنه لا يُصام إلا إذا رؤي الهلال ولا يُفطر إلا بعد رؤية الهلال أو تكميل الشهر.
وأضاف أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي إلا في حال تكميل الشهر، فإذا رؤي هلال شعبان، ثم أكمل 30 يوماً فعندئذ يصوم الناس، لأنه لا يمكن أن يزيد الشهر على 30 يوماً، مبيناً أن هذا ينطبق على شهر رمضان إذا حال دون رؤيته شيئاً. وفق “أخبار 24”.