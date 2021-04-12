نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > هل يجوز الصوم بالاعتماد على الحسابات الفلكية دون رؤية الهلال؟.. الشيخ “الخضير” يُجيب
12/04/2021   8:27 ص

هل يجوز الصوم بالاعتماد على الحسابات الفلكية دون رؤية الهلال؟.. الشيخ “الخضير” يُجيب

+ = -
599

أوضح عضو هيئة كبار العلماء سابقاً، الدكتور عبدالكريم الخضير، حكم الصوم بالاعتماد على الحسابات الفلكية دون الرؤية البصرية للهلال.  

وقال الشيخ الخضير إن الاعتماد على الحساب الفلكي للصوم دون رؤية الهلال مخالف لقوله ﷺ: “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته”، مبيناً أنه لا يُصام إلا إذا رؤي الهلال ولا يُفطر إلا بعد رؤية الهلال أو تكميل الشهر.  

وأضاف أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي إلا في حال تكميل الشهر، فإذا رؤي هلال شعبان، ثم أكمل 30 يوماً فعندئذ يصوم الناس، لأنه لا يمكن أن يزيد الشهر على 30 يوماً، مبيناً أن هذا ينطبق على شهر رمضان إذا حال دون رؤيته شيئاً.  وفق “أخبار 24”.

هل يجوز الصوم بالاعتماد على الحسابات الفلكية دون رؤية الهلال؟.. الشيخ “الخضير” يُجيب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885147101.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.