“التخصصات الصحية” تمنع أطباء الجلدية من إجراء عمليات التجميل وشفط أو حقن الدهون

قررت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عدم السماح لأي استشاري جلدية بالقيام بعمليات جراحية تجميلية وقصرها على استشاريي جراحة التجميل المسجلين لدى الهيئة، وذلك بناءً على توصيات لجنة الجراحة الجلدية التجميلية.
وتضمن القرار الصادر عن الأمين العام بالهيئة الدكتور أيمن عبده، إلغاء مسمى “جراحة” من مسميات التخصصات الدقيقة التابعة لتخصص الأمراض الجلدية، إضافة إلى استبدال مسمى جراحة الجلد التجميلية بـ”طب الجلدية التجميلي” وعمل إجراء مماثل مع التخصصات الدقيقة الأخرى لاختيار المسمى المناسب بعد استشارة ذوي الخبرة.
وأوصى القرار، إدارة الالتزام بوزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية بعدم السماح لأي استشاري جلدية (بغض النظر عن التدريب) بالقيام بعمليات جراحية تجميلية في العيادات وغرف العمليات تحت تخدير عام أو تهدئة واعية. وفق “أخبار 24”.
كما أوصى بعدم السماح لأي استشاري جلدية بالقيام بأي عمليات شفط أو حقن دهون بغض النظر عن طريقة التخدير أو كمية الدهون واقتصار هذه العمليات على استشاريي جراحة التجميل المسجلين في الهيئة.