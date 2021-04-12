تعد الإصابات المفاجئة من الأسباب الرئيسية للوفاة والمرض والعجز بالنسبة للأطفال، لذلك يجب على الوالدين توفير كل سبل الحماية للحد من تعرض حياة أطفالهم للخطر.
وفي السطور التالية نستعرض الأسباب الأكثر شيوعاً للوفاة الناجمة عن الإصابات لدى الأطفال وكيفية حمايتهم منها، وهي كالتالي:
حوادث السير
تُعرض حوادث السير حياة الطفل للخطر، لذلك عندما تكون داخل السيارة مع طفلك ضعه في مقعد الطفل، وأبعده عن الأماكن الخطرة، ويعتبر الوضع المثالي لحماية الطفل هو وضعه في مقعده في الصف الخلفي من السيارة في المكان الذي لا يقع مباشرة وراء السائق، مع التأكد من تثبيت المقعد بشكل اّمن وبطريقة صحيحة، وكذلك التأكد من أن حزام الأمان لا يعيق بصر أو تنفس الطفل.
الحروق
من أسباب الحروق عند الأطفال لمس السوائل الساخنة أو البخار أو النار وكذلك الأجهزة الكهربائية، لذلك يجب على مَن يعتني بالطفل ألا يعرضه لهذه المخاطر، فلا يترك السوائل الساخنة في مكان منخفض يسهل على الطفل الوصول إليه، بجانب إبعاد المصادر التي تعرضه للحرق مثل المكواة والولاعات والسجائر وأعواد الثقاب والبوتاجاز، ويفضل أيضًا إبعاده عن المطبخ لتجنب ملامسته للأطباق الساخنة التي من الممكن أن ينسكب محتواها على الطفل في أي لحظة.
التسمم
يدفع الفضول الأطفال أحيانًا إلى لمس الأشياء الخطرة ووضعها في أفواههم، ومن الأشياء التي يجب وضعها في أماكن بعيدة عن الأطفال؛ الأدوية، والنيكوتين السائل، والكيروسين، وسوائل تنظيف زجاج السيارة، والمبيدات الحشرية، ومنتجات التنظيف، وطلاء الأثاث، والبطاريات الصغيرة.
الغرق
تكمن مخاطر الغرق -سواء داخل المنزل أو خارجه- في حوض الاستحمام والمسابح والبحر، لذا يجب منع الطفل من الوصول لهذه الأماكن دون وجود أي شخص بالغ معه، ويفضل غلق الأبواب الموصلة إليها لتجنب ذهاب الطفل إليها أثناء اللهو.
السقوط
يمكن أن يحدث السقوط في أي مكان ومع أي شخص، ويكون الطفل معرضًا أكثر للسقوط إذا انشغل والداه عنه دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامته، ولتجنب السقوط يُفضل تنظيف الأرضيات من الفوضى، وعدم وضع كرسي مرتفع بالقرب من المنضدة، واختيار سرير ذي حواف آمنة، وتجنب وضع الكراسي بالقرب من النوافذ لمنع صعوده وسقوطه من النافذة.
وفق “أخبار 24”.