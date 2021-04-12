نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “أنا لا أراك.. الله يراك”.. لوحة وضعها كفيف يبيع الفواكه على قارعة الطريق (فيديو)‏
12/04/2021   4:03 م

“أنا لا أراك.. الله يراك”.. لوحة وضعها كفيف يبيع الفواكه على قارعة الطريق (فيديو)‏

+ = -
1301

ضـرب حمد آل مخلص، من ذوي الإعاقة البصرية، أروع الأمثلة ‏في الحث على العمل، إذ أنشأ “بسطة” بإحدى مناطق نجران لبيع ‏الفواكه وعلق لوحة كتب عليها: “أنا لا أراك.. الله يراك، فإن ‏كنت لا تجد ثمنها فهي حلال لك”.‏

وأوضح حمد وفقًا لـ”الإخبارية”، أنه بحكم إعاقته البصرية، ‏وضع صندوقًا يضع فيه المشتري قيمة الفاكهة المشتراة، على أن ‏يفتحه أحد أبنائه بشكل أسبوعي أو شهري، ليجمع حصيلة ‏المبيعات، ثم يعيد إنفاقها على بعض المشاريع الخيرية.‏

ويؤكد أنه يتحصل من البسطة على رزق طيب، داعيًا ‏الجهات المختصة إلى دعمه في تكبير مشروعه، لافتًا إلى أنه بحكم ‏إعاقته يعتمد على ثقته بضمائر المارة.‏

وفق “أخبار 24”.

“أنا لا أراك.. الله يراك”.. لوحة وضعها كفيف يبيع الفواكه على قارعة الطريق (فيديو)‏

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885147228.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.