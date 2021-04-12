“أنا لا أراك.. الله يراك”.. لوحة وضعها كفيف يبيع الفواكه على قارعة الطريق (فيديو)‏

ضـرب حمد آل مخلص، من ذوي الإعاقة البصرية، أروع الأمثلة في الحث على العمل، إذ أنشأ “بسطة” بإحدى مناطق نجران لبيع الفواكه وعلق لوحة كتب عليها: “أنا لا أراك.. الله يراك، فإن كنت لا تجد ثمنها فهي حلال لك”.
وأوضح حمد وفقًا لـ”الإخبارية”، أنه بحكم إعاقته البصرية، وضع صندوقًا يضع فيه المشتري قيمة الفاكهة المشتراة، على أن يفتحه أحد أبنائه بشكل أسبوعي أو شهري، ليجمع حصيلة المبيعات، ثم يعيد إنفاقها على بعض المشاريع الخيرية.
ويؤكد أنه يتحصل من البسطة على رزق طيب، داعيًا الجهات المختصة إلى دعمه في تكبير مشروعه، لافتًا إلى أنه بحكم إعاقته يعتمد على ثقته بضمائر المارة.
فيديو | بائع كفيف يضرب أروع الأمثلة في بيع الفواكة في #نجران #الإخبارية pic.twitter.com/0T2pYfytCn
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) April 12, 2021
وفق “أخبار 24”.