عقدت مساء الأحد، الجمعية العمومية العادية لنادي الاتحاد، بعدما أعلن مدير فرع وزارة الرياضة بجدة خالد السلمي، انطلاق أعمال الجمعية بعد استكمال الإجراءات النظامية لانعقادها.
وفي بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس إدارة النادي أنمار الحائلي، بأعضاء الجمعية، مؤكدا حرص مجلس الإدارة على عقد الجمعية من أجل اطلاع الأعضاء على كافة المستجدات الخاصة بالنادي على الصعيد الإداري والفني والمالي، بهدف وضعهم في الصورة الصحيحة واستعراض الفرص والتحديات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة.
وقدم رئيس النادي شكره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على الاهتمام والمتابعة المستمرة التي يوليها لكافة الأندية من أجل أن تصل الرياضة إلى المستوى الذي يتواكب مع تطلعاتنا جميعا في مختلف المجالات.
وخلال الاجتماع تم فتح باب النقاش مع أعضاء الجمعية العمومية، وسماع آرائهم ومقترحاتهم حول ما تم تقديمه من بيانات.
وفي ختام الجمعية قدم رئيس مجلس الإدارة شكره لجميع الحاضرين على قبولهم للدعوة وحضورهم، متمنيا للنادي التوفيق في تحقيق التطلعات التي ينشدها كافة محبيه وعشاقه خلال المرحلة المقبلة.
وفق “أخبار 24”.