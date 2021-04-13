الكويت: حبس رئيس الوزراء السابق احتياطياً على ذمة قضية “صندوق الجيش”

قررت محكمة الوزراء الكويتية، في جلستها اليوم (الثلاثاء)، حبس رئيس الوزراء السابق، الشيخ جابر المبارك، احتياطياً على ذمة قضية “صندوق الجيش”، المتهم فيها مع وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح وآخرين.
وذكرت وسائل إعلام كويتية، أن المحكمة حددت جلسة 27 أبريل الجاري لإطلاع الدفاع على ملف القضية، وقررت تأجيل البتّ فيها إلى جلسة أخرى.
وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن المحكمة قررت حظر النشر في القضية بعد مطالبة الدفاع عن المبارك والجراح عقد جلسات المحاكمة بشكل سري وحظر النشر، إلا أن المحكمة استجابت لطلب حظر النشر ورفضت باقي الطلبات التي قدمها الدفاع، ومنها رفع منع السفر عن المبارك وإخلاء سبيل الجراح وقياديين سابقين بوزارة الدفاع.وفق “أخبار 24”.