“عبوة مهربة وتفجير عن بعد”.. كشف حقائق جديدة عن انفجار منشأة نطنز النووية

كشف مسؤول استخباراتي عن تفاصيل جديدة بشأن كيفية وقوع الانفـجار الذي حدث في مصنعٍ لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز النووية الإيرانية.
وذكر المسؤول، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز الأمريكية” أن تخريب المصنع جاء إثر تهريب عبوة ناسفة لداخل المنشأة، وتفجيرها عن بعد، الأمر الذي تسبب في تدمير النظامين الكهربائيين الأساسي والاحتياطي.
وتوقع المسؤول أن تستغرق إيران نحو 9 أشهر لإعادة تخصيب اليورانيوم في المنشأة، بينما أكد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، أن تخصيب اليورانيوم في المنشأة لم يتوقف بعد استهدافها.
وفي نفس السياق، أعلن مصدر مطلع في وزارة الأمن الإيرانية يوم أمس (الإثنين)، أنه تم التعرف على منفذ حادِثة نطنز ويجري العمل على اعتقاله، متهمة إسرائيل بأنها المسؤولة عن الهجوم لكونها تعارض وصول إيران لأي اتفاق نووي مع القوى الكبرى.
ومن جهتها، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن جهاز الموساد الإسرائيلي نفذ بالفعل عملية تخريبية في موقع نطنز، إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تعلق رسميًّا على هذا الأمر، فيما نفت الولايات المتحدة الأمريكية صلتها بالتفجير الذي وقع في المنشأة الإيرانية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تُجري حالياً مع إيران محادثات لمحاولة العودة للامتثال للاتفاق الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب قبل حوالي 3 سنوات.