الشرق بطل المملكة للدرجة الثانية تحت ١٩ سنة

حقق نادي الشرق بمحافظة #الدلم لقب بطولة المملكة للدرجة الثانية تحت ١٩ سنة بعد تغلبه على نادي الوطن بخمس أهداف مقابل هدف ،في اللقاء الذي جمعهم على ملعب نادي الأنوار بحوطة بني تميم ،وقد توج نعيم البكر رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم البطل والوصيف بهذا النهائي ،يذكر أن الفريقين كسبوا بطاقة التأهل لدوري لدرجة الاولى للموسم المقبل ٢٠٢١-٢٠٢٢ .
وقد بارك رئيس النادي الاستاذ داود المقرن لجميع الأهالي بمحافظة الدلم والجماهير والمحبين هذا المنجز معبراً عن سعادته لما تحقق مؤكداً أن هذا أتى بتوفيق الله ثم ما تم العمل عليه وفق الخطط الاستراتيجية لرؤية النادي ٢٠٢٥ ،متمنيين مزيد من النجاحات والتوفيق في الموسم المقبل .