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أخبار محلية > خادم الحرمين عبر تويتر: نحمد الله أن بلّغنا رمضان وندعوه أن يكشف عنّا هذا الوباء
13/04/2021   5:48 م

خادم الحرمين عبر تويتر: نحمد الله أن بلّغنا رمضان وندعوه أن يكشف عنّا هذا الوباء

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غرد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة قدوم شهر رمضان.

وحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان المبارك، وسأله أن يجعله خيرًا وبركة على عموم المسلمين.

ودعا أن يحمل هذا الشهر للأمة الإسلامية والعالم أجمع؛ الأمن والاستقرار والسلام، وأن يكشف هذا الوباء وكل بلاء.

 

وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين عبر تويتر: نحمد الله أن بلّغنا رمضان وندعوه أن يكشف عنّا هذا الوباء

أخبار محلية
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