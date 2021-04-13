خادم الحرمين عبر تويتر: نحمد الله أن بلّغنا رمضان وندعوه أن يكشف عنّا هذا الوباء

غرد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة قدوم شهر رمضان.
وحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان المبارك، وسأله أن يجعله خيرًا وبركة على عموم المسلمين.
ودعا أن يحمل هذا الشهر للأمة الإسلامية والعالم أجمع؛ الأمن والاستقرار والسلام، وأن يكشف هذا الوباء وكل بلاء.
نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان المبارك، ونسأله سبحانه أن يجعله خيرًا وبركة على عموم المسلمين، وندعوه عز وجل أن يحمل هذا الشهر للأمة الإسلامية والعالم أجمع؛ الأمن والاستقرار والسلام، وأن يكشف عنّا وعن الجميع هذا الوباء وكل بلاء.
كل عام وأنتم بخير.
— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) April 13, 2021
وفق “أخبار 24”.