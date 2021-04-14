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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري يروي مواقف إنسانية للملك سلمان مع المرضى.. وقصة حارس الأمن معه
14/04/2021   1:32 م

بالفيديو.. استشاري يروي مواقف إنسانية للملك سلمان مع المرضى.. وقصة حارس الأمن معه

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روى استشاري طب وجراحة القلب الدكتور محمد الفقيه، قصصاً عن دعم وتشجيع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للكوادر الطبية حينما كان أميراً للرياض.

وقال خلال لقائه ببرنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، إنه طلب من الملك سلمان ذات مرة، نقل أحد المرضى من المنطقة الشرقية إلى الرياض لإجراء عملية زراعة قلب، وعلى الفور أمر الملك سلمان بنقل المريض وتابع حالته الصحية حتى تكللت العملية بالنجاح.

وأضاف أن الملك سلمان كان دائماً يزور المرضى في المستشفيات، وأثناء زيارته في إحدى المرات، منعه حارس الأمن من ركوب المصعد المخصص لغرفة العمليات والعناية المركزة، ووجهه إلى مصعد آخر، مبيناً أن حارس الأمن كان قلقاً حيال رد فعل الملك سلمان تجاهه بعد ذلك. وفق “أخبار 24”.

وتابع أن الملك سلمان اتصل في اليوم التالي على حارس الأمن ليشكره وقدم له مبلغ 10 آلاف ريال، تقديراً لتفانيه في عمله.

بالفيديو.. استشاري يروي مواقف إنسانية للملك سلمان مع المرضى.. وقصة حارس الأمن معه

أخبار محلية
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