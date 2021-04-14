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أخبار الخرج > مجتمع الخرج > الشيخ الرويس مديرا لمساجد الخرج خلفا للشيخ الشمري
14/04/2021   1:27 م

الشيخ الرويس مديرا لمساجد الخرج خلفا للشيخ الشمري

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بمناسبة تكليف الشيخ / عبدالرحمن بن محمد الرويس مديرا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ‫#الخرج‬ خلفا للشيخ / نواف بن صغير الشمري .

‫#الخرج_اليوم‬ تشكر أبا عاصم وتبارك لأبي محمد متمنين له التوفيق والسداد .

الشيخ الرويس مديرا لمساجد الخرج خلفا للشيخ الشمري

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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