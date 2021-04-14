الشيخ الرويس مديرا لمساجد الخرج خلفا للشيخ الشمري

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بمناسبة تكليف الشيخ / عبدالرحمن بن محمد الرويس مديرا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة #الخرج خلفا للشيخ / نواف بن صغير الشمري .
#الخرج_اليوم تشكر أبا عاصم وتبارك لأبي محمد متمنين له التوفيق والسداد .
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج