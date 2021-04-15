مدرب “النصر” يُعلن تحمله نتيجة التعادل أمام “الوحدات”.. ويكشف مشكلة فريقه خلال المباراة

قال المدير الفني لفريق النصر، فلورين، إنه يتحمل مسؤولية التعادل أمام نظيره الوحدات الأردني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الأربعاء).
وأضاف فلورين، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: “خلال يومين فقط لم أتمكن من إيجاد كافة الحلول، تبديلاتنا بناءً على اختيارات محددة قد تظهر أنها لاعب مقابل لاعب ولكنها كانت لهدف تنشيط الوسط”.
وأشار مدرب النصر إلى أن الاستحواذ كان لفريقه معظم الوقت وحاولوا التسجيل لكن معظم اللعب كان على الأطراف ولم يكن لديهم فرص حقيقة من العمق للتسجيل.
وأتم فلورين تصريحاته بقوله: “هي كانت مباراة استحواذ نعم ولكن دون فرص للتسجيل ذكرت أمس أن لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين واليوم لم تكن لدينا مشاكل دفاعية لكن مشكلتنا كانت في صناعة فرص التسجيل فقط”. وفق “أخبار 24”.
وسقط فريق النصر في فخ التعادل السلبي بمستهل مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم (الأربعاء) بنظيره الوحدات الأردني.