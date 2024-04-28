فك التشفير يهدد بإغلاق “واتساب” في الهند

أبلغت منصة المراسلة الفورية واتساب المحكمة دلهي العليا في الهند، بأنها ستتوقف عن العمل في البلاد إذا اضطرت للتخلي عن تشفير الرسائل.
ويأتي هذا في سياق النزاع القضائي المستمر بين الشركة والحكومة الهندية التي تتطلب من المنصة تتبع الدردشات وتحديد منشئي الرسائل لأسباب أمنية، مثل الحد من انتشار الأخبار المزيفة.
وأكدت المنصة أن التشفير الشامل يحمي خصوصية المستخدمين من خلال السماح للمرسل والمستلم فقط بالوصول إلى محتوى الرسائل.
وأشار ممثل واتساب، تيجاس كاريا، إلى أنه إذا طُلب منهم كسر التشفير، فسيتم إيقاف الخدمة، مؤكدا أن هذه القواعد غير موجودة في أي مكان آخر في العالم. وفق “أخبار 24”.
ورفض كاريا فك تشفير الرسائل، مشيرًا إلى أن ذلك سيتطلب تخزين ملايين الرسائل لعدة سنوات.
ويعتبر واتساب أكبر منصة للمراسلة في الهند، حيث يستخدمها أكثر من 400 مليون مستخدم.