“واحة الإعلام”.. ابتكار لتغطية المناسبات الكبرى

تقيم وزارة الإعلام “واحة الإعلام” في نسخته السادسة في منطقة ڤيا رياض؛ تزامنًا مع استضافة الرياض لأعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، خلال الفترة من 28 إلى 29 أبريل الجاري.
وتأتي هذه المبادرة الجديدة بهدف تمكين وسائل الإعلام من تقديم التغطيات المحلية والدولية باستخدام التقنية الحديثة، لتحقيق المزيد من الإبداع والابتكار في تغطية المناسبات الكبرى والأحداث الوطنية في المملكة.
وتمتد “واحة الإعلام” على مساحة 1500 متر مربع، وتضم مشروعات وطنية كبيرة ضمن معرض الرؤية، وتشمل هذه المشروعات وزارة الرياضة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومركز الإقامة المميزة، وشركة الدرعية، وشركة روشن، وشركة زين السعودية، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
وتحتوي الواحة على 4 مناطق وهي: منطقة الحفاوة السعودية التي تعرض مشروعات ومبادرات سعودية متميزة، ووادي الواحة الذي يتيح للزائرين فرصة الاطلاع على المشروعات الوطنية واستخدام التقنيات الحديثة لتقديم المعلومات.
كما تحتوي على معرض الرؤية الذي يعرض نماذج تفاعلية لمشروعات المملكة الكبرى باستخدام تقنيات متطورة، إضافة لمنطقة التصوير الفوري التي تمكن الزائرين من التواصل مباشرة مع المختصين والاستفسار عن المشروعات. وفق “أخبار 24”.
ومن المتوقع أن يزور “واحة الإعلام” أكثر من 700 زائر من المسؤولين والإعلاميين من مختلف الدول الإقليمية والدولية، وتأتي بعد إقامة 5 نسخ سابقة خلال العام الماضي 2023 في ثلاث دول مختلفة.