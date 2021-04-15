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أخبار محلية > في أجواء روحانية.. شاهد صلاة التراويح في الحرمين الشريفين في رابع ليالي رمضان
15/04/2021   11:06 م

في أجواء روحانية.. شاهد صلاة التراويح في الحرمين الشريفين في رابع ليالي رمضان

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وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والالتزام أديت اليوم (الخميس( صلاة التراويح في الحرم المكي والمدني في رابع ليالي شهر رمضان المبارك.

وأمّ المصلين في المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بليلة في الثلاث تسليمات الأولى، وتبعه في التسليمتين الأخيرتين الشيخ عبد الرحمن السديس، وفي المسجد النبوي صلى الشيخ أحمد بن طالب بن حميد الثلاث الأولى، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البعيجان التسليمتان الأخيرتان.

وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت مبكر لأداء صلاة التراويح بالمسجد الحرام وسط إجراءات احترازية، ومنظومة من الخدمات المتكاملة والتي عمت بالأمن والأمان .

وفق “أخبار 24”.

في أجواء روحانية.. شاهد صلاة التراويح في الحرمين الشريفين في رابع ليالي رمضان

أخبار محلية
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