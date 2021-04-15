في أجواء روحانية.. شاهد صلاة التراويح في الحرمين الشريفين في رابع ليالي رمضان

وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والالتزام أديت اليوم (الخميس( صلاة التراويح في الحرم المكي والمدني في رابع ليالي شهر رمضان المبارك.
وأمّ المصلين في المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بليلة في الثلاث تسليمات الأولى، وتبعه في التسليمتين الأخيرتين الشيخ عبد الرحمن السديس، وفي المسجد النبوي صلى الشيخ أحمد بن طالب بن حميد الثلاث الأولى، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البعيجان التسليمتان الأخيرتان.
وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت مبكر لأداء صلاة التراويح بالمسجد الحرام وسط إجراءات احترازية، ومنظومة من الخدمات المتكاملة والتي عمت بالأمن والأمان .
﴿وَاتَّقوا يَومًا تُرجَعونَ فيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفّى كُلُّ نَفسٍ ما كَسَبَت وَهُم لا يُظلَمونَ﴾
وخافوا عذابَ يوم ترجعون فيه جميعًا إلى الله، وتقومون بين يديه، ثم تُعطى كلُّ نفس جزاء ما كسبت من خير أو شر، لا يُظلمون بنقص ثواب حسناتهم، ولا بزيادة العقوبة على سيئاتهم. pic.twitter.com/JoQBnx0ngz
— الشيخ أحمد بن طالب (@ahmed_bin_taleb) April 15, 2021
الشيخ #بندر_بليلة يتجلى ويحبر أواخر البقرة وفواتح آل عمران أيَّما تحبير | تراويح ليلة 4 رمضان 1442 هـ
مرئي: https://t.co/wiHXMsea2j
صوتي:https://t.co/Cef1t6lTHj pic.twitter.com/60THMFiIe0
— تلاوات د. بندر بليلة (@BandarBalilah) April 15, 2021
دعاء الشيخ عبدالرحمن السديس من بيت الله الحرام بـ #مكة_المكرمة ليلة 4 #رمضان 1442هـ.#قناة_السعودية pic.twitter.com/WzC6EQZJFv
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 15, 2021
[اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة]
دعاء الشيخ #عبدالله_البعيجان ليلة ٤ #رمضان ١٤٤٢#المسجد_النبوي
— صلاة التراويح (@Taraweeh_DaaH) April 15, 2021
وفق “أخبار 24”.