بالصور.. الأهلي يتعادل إيجابياً مع الاستقلال في شوط أول مثير

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي واستقلال طهران الإيراني، بهدف لكل فريق خلال المباراة المقامة ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وتقدم نادي استقلال طهران بهدف مبكر للغاية في الدقيقة 5 من عمر المباراة، عن طريق، فارشيد إسماعيل بعد متابعة جيدة لركلة حرة مباشرة.
وحاول النادي الأهلي تعديل النتيجة، عبر أكثر من محاولة عن طريق سلمان المؤشر وعمر السومة.
وفي الدقيقة 27 نجح النجم السوري، عمر السومة في تسجيل هدف التعادل للنادي الأهلي، بعدما سدد ركلة جزاء في شباك الاستقلال.
وتلقى عمر السومة، البطاقة الصفراء الوحيدة خلال أحداث الشوط الأول، في الدقيقة 37.
وواصل الأهلي محاولة تسجيل الهدف الثاني، ولكن الشوط الأول انتهى بنتيجة التعادل بهدف لكل فريق.
وفق “أخبار 24”.