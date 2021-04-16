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أخبار محلية > “المرور” يطلق النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة عبر تطبيق “أبشر أفراد” وتوكلنا
16/04/2021   4:17 م

“المرور” يطلق النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة عبر تطبيق “أبشر أفراد” وتوكلنا

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أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام – الإدارة العامة للمرور النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة وذلك عبر تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني “أبشر أفراد” وتطبيق “توكلنا”.

وأوضح المتحدث الرسمي للادارة العامة المرو،ر بأن النسخة الرقمية من رخصة القيادة ، والتي تم تطويرها بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني ، معتمدة لدى الجهات الأمنية ، وفي كافة الاجراءات التي تقتضي أبرازها، كما أنها تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code) ، ويمكن الاحتفاظ بنسخة منها على الجهاز الذكي واستخدامها دون الحاجة للاتصال بالانترنت.

“المرور” يطلق النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة عبر تطبيق “أبشر أفراد” وتوكلنا

أخبار محلية
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