“ميكالي” يلجأ إلى الطريس ويستعين بالدوسري

أوضحت مصادر أن مدرب فريق الهلال، البرازيلي روجيرو ميكالي، يعتزم الاعتماد على اللاعب فواز الطريس كلاعب أساسي في المواجهة مع شباب أهلي دبي الإماراتي التي ستقام غدًا الأحد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
وأشارت المصادر إلى أن المدرب سيستعين بالطريس كبديل للأرجنتيني لوسيانو فييتو عقب الإصابة التي تعرض لها في مفصل القدم، مبينة، وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن ذات المواجهة ستشهد مشاركة ناصر الدوسري في محور الارتكاز على حساب محمد كنو، وذلك لزيادة فاعلية الفريق. وفق “أخبار 24”.
وعبر بعض أنصار الهلال عن قلقهم بعد المستوى الذي ظهر به الفريق خلال المواجهة مع “أجمك” الأوزبكي التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2) على الرغم من أنها تعد المرة الأولى التي يشارك فيها فريق أجمك الأوزبكي في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.