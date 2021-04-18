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أخبار محلية > بالفيديو.. تركي الفيصل يروي قصة زواج والده الملك فيصل من والدته الملكة عفت.. وأين كان اللقاء الأول؟
18/04/2021   1:54 م

بالفيديو.. تركي الفيصل يروي قصة زواج والده الملك فيصل من والدته الملكة عفت.. وأين كان اللقاء الأول؟

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روى رئيس الاستخبارات العامة الأسبق، الأمير تركي الفيصل، قصة زواج والده الراحل الملك فيصل بن عبدالعزيز من الملكة عفت، مبيناً أنها ترجع إلى وقت وجود والدته حينها في إسطنبول.

وقال الفيصل خلال برنامج “المسار” المذاع على قناة “السعودية”، إن جد والدته عبدالله بن ثنيان كان قد هاجر إلى تركيا واستقر هناك، وأنجب 5 أبناء من بينهم والد والدته، لافتاً إلى أن والدته أيضاً ولدت بإسطنبول. 

وأضاف أن عم والدته أحمد بن ثنيان أتى إلى الرياض وعرض خدماته على الملك عبدالعزيز، وهو من رافق الملك فيصل في أول رحلة له إلى بريطانيا عندما كان عمره 13 عامًا. 

وأشار إلى أن عم والدته هو من أبلغ الملك عبد العزيز بوجود العائلة في إسطنبول، وقبل أن تعلن المملكة العربية السعودية، قام الملك فيصل برحلة شملت إسطنبول، وهناك اتصل بعمة الوالدة ليتعرف على أحوالهم.  وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن الملك فيصل دعا عمة والدته للحج، وأن العمة اصطحبت معها والدته الملكة عفت، وصار اللقاء الأول بين الملك فيصل والملكة عفت في ميناء جدة، وبعدها اتفقوا على الزواج وتم ذلك في مكة المكرمة. 

 

بالفيديو.. تركي الفيصل يروي قصة زواج والده الملك فيصل من والدته الملكة عفت.. وأين كان اللقاء الأول؟

أخبار محلية
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