مشروبات تساعد على تقوية الذاكرة والتركيز .. تعرف عليها

هناك الكثير من الأمور الحياتية التي تتطلب التركيز مثل العمل والمذاكرة للطلاب، وتعمل بعض المشروبات على تقوية الذاكرة وتحسن المهارات العقلية وتساعد على التركيز.
وتساعد هذه المشروبات، على التحسن من وظائف الدماغ، لاحتوائها على مواد مضادة للأكسدة، والتي تعمل على تحسين المزاج العام والذاكرة.
ونرصد في هذا التقرير أبرز هذه المشروبات التي تعزز صحة الدماغ وزيادة التركيز وتنشيط الذاكرة.
الماء
يتكون دماغ الإنسان بنسبة 75% من الماء، لذلك يعد الماء من أهم المشروبات التي تحافظ على صحة الدماغ، فالحفاظ على شرب الماء يحفز الدماغ على العمل بشكل أسرع، وزيادة التركيز، وتحسين المزاج، وتنشيط الذاكرة.
الشاي الأخضر
يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات المهمة التي تزيد القدرة على التركيز، وهذا لما يحتويه من مضادات الأكسدة ونسبة معتدلة من الكافيين، والذي له دور في إنعاش الذاكرة، وتقوية الأداء والتركيز، وتزيد من الانتباه بشكل كبير.
القهوة
تحتوي القهوة على الكافيين، ما يعمل على زيادة التركيز والانتباه لدى الإنسان، كما تساعد على تحسين المزاج، وتحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة التي تحمي دماغ الإنسان من ضعف الذاكرة المرتبط بتقدم العمر.
حليب اللوز
يحتوي حليب اللوز على مادة الرايبوفلافين، إذ تعمل على الحفاظ على صحة الدماغ وتحسين الذاكرة.
شراب التوت البري
يساعد شراب التوت البري على الحماية من النسيان وفقدان الذاكرة والحماية من مرض الزهايمر، كما تبين أن تناول شراب التوت البري يعمل على زيادة التركيز، وتنشيط الذاكرة لخمس ساعات متتالية فور تناوله.
عصير الليمون
من المشروبات المهمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن ومنها فيتامين سي والكالسيوم والزنك والبوتاسيوم والحديد، كما أن الليمون غني بمضادات الأكسدة وجميع هذه العناصر تساعد على زيادة التركيز فضلا على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة.
عصير الجوافة
تحتوي الجوافة على نسبة عالية من الفيتامينات الضرورية والسكريات لتنشيط الدورة الدموية والتي تساعد على زيادة تدفق الدم والأكسجين إلى المخ، ما يساعد على تنشيط الذاكرة وتعزيز التركيز.
الزنجبيل
وهو شراب مليء بمضادات الأكسدة وله تأثير مناعي قوي، حيث يقاوم الإصابة بالميكروبات والفيروسات، ما يقي من الأمراض، كما يساعد في سهولة تدفق الدم إلى الدماغ.
مشروب النعناع
يعمل مشروب النعناع المنعش على تقليل التوتر والإرهاق، ويعمل أيضًا على تحسين الأداء والتركيز.
مشروب الشمندر
يعمل مشروب الشمندر على زيادة تدفق الدّم والأكسجين إلى دماغ الإنسان، لذلك يعد مثالًا جيدًا على مشروبات لتقوية الذاكرة والتركيز. وفق “أخبار 24”.
مشروب الأفوكادو
يساعد الأفوكادو على تنشيط الذاكرة والتركيز، كما يحتوي على عديد من الألياف والتي تساعد على الشعور بالشبع لوقت طويل.
مشروب الشوكولاتة
يعد مسحوق الكاكاو أو الشوكولاتة خصوصًا الداكنة منها من المشروبات التي تحفز الذاكرة والتركيز، إذ تحتوي بذور الكاكاو على الفلافونويد، والكافيين، ومضادات الأكسدة، والتي تعمل على الحفاظ على الدماغ من فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر.
عصير البرتقال
يحتوي البرتقال على فيتامين “سي”، إذ يعد من العوامل الأساسية التي تحافظ على صحة الدماغ، ويساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين “سي” على حماية الدماغ من ضعف الذاكرة ومرض الزهايمر.