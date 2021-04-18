“هيئة الترفيه” تعلن حصر وتصنيف المراكز الترفيهية غير المرخصة بمختلف مناطق المملكة

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، حصر وتصنيف المراكز الترفيهية بمختلف مناطق المملكة، التي لم يتم ترخيصها من الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن المراكز الترفيهية، وفقاَ لتصنيفها، هي أي مركز يحتوي ألعاباَ متنوعة، أو صالات للعروض، أو غرف المتاهات والألغاز ذات السمات المتخصصة، وكذلك المراكز، التي تحتوي على أماكن لممارسة الهوايات وإقامة الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والثقافية.
وحددت الهيئة، معايير وضوابط لهذه المراكز، كما تنفذ جولات تفتيشية ورقابية بشكل ميداني للتأكد من الالتزام بهذه الضوابط والمعايير، فضلا عن تسهيلها على المستثمرين في المراكز الترفيهية الإجراءات المطلوبة للحصول على ترخيص من خلال بوابة الترفيه، وذلك لرفع مستوى الجودة بها، وتوفير تجربة ممتعة وآمنة للزوار. وفق “أخبار 24”.
ولفتت الهيئة إلى أنها تعمل على تطوير وتنظيم قطاع الترفيه في المملكة لتوفير خيارات ترفيهية مختلفة تثري حياة شرائح المجتمع كافة، وتناسب مستويات الدخل المختلفة، وتعزز كذلك الروابط الاجتماعية من خلال توفير فرص للعائلات والأصدقاء لمشاركة أوقاتهم الممتعة.