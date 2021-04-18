نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > تجنباً لاتخاذ إجراء نظامي.. “الصندوق العقاري” يدعو ملاك 12 ألف شقة سكنية لتحديث بياناتهم
18/04/2021   5:29 م

تجنباً لاتخاذ إجراء نظامي.. “الصندوق العقاري” يدعو ملاك 12 ألف شقة سكنية لتحديث بياناتهم

+ = -
677

دعا صندوق التنمية العقارية، ملاك أكثر من 12 ألف شقة في 6 مجمعات سكنية بالمملكة لتحديث بياناتهم في مدة أقصاها 15 شوال المقبل؛ تمهيداً لإصدار صكوك ملكية وحداتهم العقارية.

وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، أن الصندوق انتهى مؤخراً من فرز الوحدات السكنية بالتنسيق مع وزارة العدل، وذلك في مجمعات “الرياض، الدمام، جدة، والخبر”، تمهيداً لإصدار الصكوك لملاك الشقق في تلك المجمعات.

وأبان العصيمي أن الهدف من تحديث بيانات المستفيدين من ملاك الشقق في المجمعات السكنية، إصدار الصكوك بشكل نهائي لملاكها، موضحاً أنه في حالة عدم المراجعة وتحديث البيانات خلال المدة الزمنية المحددة سيتخذ “الصندوق العقاري” الإجراء النظامي المناسب حيال ذلك. وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن المجمعات السكنية هي: مجمع إسكان المعذر بمدينة الرياض، مجمع إسكان طريق الخرج بمدينة الرياض، مجمع الإسكان العام بمحافظة جدة، مجمع الإسكان العاجل بمحافظة جدة، مجمع إسكان الدمام، ومجمع إسكان محافظة الخبر.

تجنباً لاتخاذ إجراء نظامي.. “الصندوق العقاري” يدعو ملاك 12 ألف شقة سكنية لتحديث بياناتهم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885148421.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.