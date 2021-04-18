أسباب خفقان القلب خلال الصيام أو بعد الإفطار.. استشاري يوضح

أكد استشاري أمراض القلب والأشعة التداخلية الدكتور عبدالرحمن القحطاني أن بعض الأشخاص قد يشعرون بخفقان في القلب أثناء الصيام.
وأوضح القحطاني أن الخفقان هو إحساس المريض بضربات قلبه إما لفترة وجيزة أو باستمرار، لافتا إلى أن مفاهيم الناس تختلف في وصفه حيث البعض يصفه بزيادة في ضربات القلب أو حدتها أو خفقان عند الانخفاض.
وأشار إلى أن الخفقان له مسببات قلبية وأخرى غير قلبية، فالقلبية تكون عادة نتيجة لاضطراب في كهرباء القلب، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض كالدوخة وفقدان الوعي والألم في الصدر أو ضيق التنفس، وهذه من الأمور التي تحتاج للفحص فورا. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن الخفقان قد يكون بعد بذل جهد أو توتر أو قلق، وهو ما يتسبب في زيادة ضربات القلب كرد فعل طبيعي لمرور الجسم بنوع من الإجهاد النفسي أو الجسدي.
وبشأن دور الصيام في حدث الخفقان، أكد أن بعض الناس يحدث عندهم جفاف خلال الصيام وهو ما قد يزيد من معدل ضربات القلب لزيادة الدورة الدموية، فيما البعض يشعر بالخفقان بعد الإفطار وهو ما قد يكون بسبب الحاجة أيضا لزيادة الدورة الدموية للجسم في فترة الإفطار ليتم هضم الطعام بشكل جيد، وكلا الأمرين طبيعي وليس مقلقا.