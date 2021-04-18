بالفيديو.. مسؤولون سابقون يستعرضون نجاحات رئيس نادي الاتحاد الأسبق الراحل عبد الفتاح ناظر

روى مسؤولون رياضيون سابقون جوانب من سيرة، رئيس نادي الاتحاد وعضو الاتحاد السعودي لكرة القدم الأسبق، عبد الفتاح ناظر خلال فترة عمله في المؤسستين قبل أكثر من 45 عاماً.
وأوضح رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى السابق الأمير نواف بن محمد خلال حديثه لبرنامج “الراحل” على قناة روتانا خليجية، أن ناظر ظل يتم اختياره باستمرار لعضوية اتحاد القدم، حيث كان رئيس الاتحاد وقتها الأمير فيصل بن فهد، يراه من الشخصيات الرياضية المتميزة، بسبب جده وتفانيه.
من جانبه، كشف وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب سابقا الدكتور صالح بن ناصر، أن ناظر كان عضوا فعالا في اتحاد الكرة وتميز بشكل كبير في ملف المنتخبات السعودية، والتي حققت إنجازات كبيرة في ذلك الوقت.وفق “أخبار 24”.
فيما أكد رئيس الاتحاد الأسبق وابن شقيق الراحل، لؤي ناظر، أن عمه كان محبوبًا جدا وسط العائلة وبين أصدقائه، ولا يتوانى في عمل الخير ومساعدة الآخرين، مبينا أنه حبب إليه كرة القدم منذ طفولته من خلال أخذه معه إلى الملاعب.
الأمير نواف بن محمد:
عرفت الرجل في اتحاد كرة القدم فوجدته متمكنا، عمليا، ودقيقا، دائما متفائل لا يعترف بالفشل أبدا، ويؤمن أن الرياضة فوز وخسارة.#الراحل_عبدالفتاح_ناظر#عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/lA2Ryz8vaW
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 18, 2021
أ. لؤي هشام ناظر:
عشنا معه مواقف كثيرة رأينا فيها عشقه الكبير للاتحاد.#الراحل_عبدالفتاح_ناظر#عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/pM9WIGZ7le
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 18, 2021