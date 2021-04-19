أمير الرياض يُشدِّد على تكثيف الجولات الرقابية بأماكن التجمعات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في رمضان

شدّد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، اليوم (الإثنين)، على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على أماكن التجمعات في الأسواق والمطاعم والاستراحات وغيرها خلال شهر رمضان؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورصد المخالفين.
وكانت غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة المنطقة قد قامت خلال الأيام الماضية بـ (53372) جولة رقابية نفذها العديد من القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة. وفق “أخبار 24”.
ورصدت الجولات الرقابية (15652) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية وأغلقت (298) منشأة.