في مشهد كوميدي.. ناصر القصبي يسخر من مسلسلاته في “ممنوع التجول”

عرضت حلقة اليوم من مسلسل “ممنوع التجول”، مشهدًا كوميديًا ساخرًا بين الفنانين ناصر القصبي وفايز المالكي.
وضمن حلقة اليوم (الإثنين)، من مسلسل “ممنوع التجول” المُذاع على قناة “MBC1″، سخر القصبي من المسلسلات التي يقوم ببطولتها، وفي المقابل أشاد بالمسلسلات الكورية.
وانتقد كذلك خلال حديثه بطريقة كوميدية شديدة السخرية، المسلسلات التي يقوم ببطولتها الفنان فايز المالكي، الذي تعرض لصدمة عند سماعه لهذا الحديث.وفق “أخبار 24”.
ونوه القصبي إلى حرصه على متابعة جميع حلقات المسلسلات الكورية، وأنه على دراية بجميع الممثلين برغم عدم فهمه للغتهم، مشيرًا إلى استقباله بالمطار للفرقة الكورية “BTS”، التي زارت الرياض، وحضوره لحفلاتهم.
ناصر القصبي يطقطق على مسلسلاته ويحول على الدراما الكورية و BTS 😂😂@algassabinasser @fayez_malki @Aseel
تابع جميع الحلقات على Shahid VIP واشترك الآن https://t.co/95sWc75bkQ#MBC1#رمضان_يجمعنا
#ممنوع_التجول pic.twitter.com/nULgKStH3F
— MBC1 (@mbc1) April 19, 2021