“الشؤون الإسلامية” تغلق 33 مسجداً في 8 مناطق مؤقتاً وتعيد فتح 18 مسجدًا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الإثنين)، 33 مسجداً في 8 مناطق مؤقتاً بعد ثبوت 33 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.
وأوضحت الوزارة بأن مجموع ما أغلق من مساجد بجميع مناطق المملكة وصل إلى 677 مسجداً خلال 71 يوماً، حيث جرى فتح 628 منها بعد الانتهاء من التعقيم والتأكد من اكتمال جاهزيتها.
كما أشارت إلى إعادة فتح 18 مسجداً، 10 منها بمنطقة القصيم و2 بمناطق الرياض والشرقية وجازان، ومسجد بمنطقتي الحدود الشمالية وعسير، وذلك بعد اكتمال إجراءات التعقيم والصيانة.
وتضمّنت المساجد المغلقة اليوم 8 مساجد بمنطقة الرياض رُصد بها 8 حالات إصابة، و7 مساجد بمنطقة القصيم رُصد بها 7 حالات إصابة، و6 مساجد بمنطقة مكة المكرمة رُصد بها 6 حالات إصابة.وفق “أخبار 24”.
إلى جانب 4 مساجد بالمنطقة الشرقية رُصد بها 4 حالات إصابة، و3 مساجد في كلٍ من منطقة الحدود الشمالية ومنطقة جازان رُصد بها 3 حالات إصابة في كلٍ منها، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة الباحة بمعدل إصابة لكل مسجد.