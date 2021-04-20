تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من القبض على 5 أشخاص من الجنسية اليمنية بعد ثبوت تورطهم في سرقة المركبات، وذلك ضمن الجهود الأمنية المبذولة في مكافحة جرائم السرقات وتعقب مرتكبيها.
وأوضحت الشرطة أن المتهمين في العقد الرابع من العمر، وسرقوا المركبات من مواقع متعددة في محافظتي جدة والعاصمة المقدسة، بذات السلوك والنمط الإجرامي المتمثل في سحب ونقل المركبات أثناء توقفها باستخدام شاحنات النقل وتغيير معالمها ومعلوماتها.
وأوضح أنه عُثر بحوزتهم على 9 مركبات مسروقة، وتقدر قيمة المسروقات بـ 575 ألف ريال، مبينًا أنه بسماع أقوالهم أقروا بما نُسب إليهم وجرى إيقافهم لاستكمال الإجراءات الأولية تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.
وفق “أخبار 24”.