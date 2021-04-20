نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. الفنانة “وداد الأحمدي” تكشف عن كيف وصلت لوحتها الفنية إلى مكتب ولي العهد
20/04/2021   5:30 م

بالفيديو.. الفنانة “وداد الأحمدي” تكشف عن كيف وصلت لوحتها الفنية إلى مكتب ولي العهد

+ = -
1093

كشفت الفنانة التشكيلية، وداد الأحمدي، عن قصة وصول لوحتها إلى مكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت وداد إنها نظمت معرضها الشخصي الأول في 1 فبراير 2021، وهذه اللوحة كانت بين عدة لوحات اقتناها مكتب ولي العهد من المعرض.

وأضافت، خلال لقاء مع برنامج “الراصد” الذي يُبث عبر قناة “الإخبارية”، أن معرضها الفني حقق نجاحًا باهرًا في الأوساط الفنية والثقافية.

كما جددت التعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز بوجود لوحتها على جدران مكتب ولي العهد، مؤكدة أن هذا أمر يتمناه كل فنان وفنانة.

وأشارت إلى أنها تلقت منذ أمس العديد من الاتصالات للتهنئة والتبريكات بوجود صورتها في مكتب الأمير محمد بن سلمان. وفق “أخبار 24”.

وبيّنت أن أهم الرسائل التي تبعثها من خلال لوحاتها التشكيلية أن الإنسان عليه النظر دائماً إلى نفسه، ونشر القوة الداخلية والروح الإيجابية بين زملائه وأهله، وكذلك ليقوي نفسه في مواجهة المشكلات والتحديات التي تواجهه.

بالفيديو.. الفنانة “وداد الأحمدي” تكشف عن كيف وصلت لوحتها الفنية إلى مكتب ولي العهد

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885148754.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.