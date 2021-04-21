الكشف عن موقف أجانب “الاتحاد” من البقاء في جدة خلال فترة التوقف

أفادت مصادر بأن الثلاثي الأجنبي في صفوف الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي والمصري أحمد حجازي والمغربي كريم الأحمدي فضلوا البقاء في جدة خلال فترة التوقف الجارية.
وأشارت المصادر وفقا لـ “الرياضية، إلى أن الثلاثي الآخر الرأس أخضري غاري رودريجيز والصربي ألكسندر بريجوفيتش والبرازيلي رومارينيو فضلوا قضاء فترة التوقف خارج المملكة؛ حيث اتجهوا إلى غير الدول العشرين التي اتخذت حيالها وزارة الصحة إجراءات استثنائية.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن رومارينيو فضّل قضاء الإجازة مع عائلته في جزر المالديف، بينما سافر بريجوفيتش لبلاده فيما اختار غاري رودريغيز أن يقضيها في هولندا على أن يعودوا خلال الأيام المقبلة للالتحاق بتدريبات الفريق.