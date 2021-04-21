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اخبار رياضية > بالفيديو.. “مؤمنة” يجهز خطاب استقالته من الأهلي.. وديون النادي تتجاوز الـ130 مليونًا
21/04/2021   1:48 م

بالفيديو.. “مؤمنة” يجهز خطاب استقالته من الأهلي.. وديون النادي تتجاوز الـ130 مليونًا

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كشف مقدم برنامج “الديوانية”، عبدالرحمن الحميدي، عن آخر تطورات استقالة رئيس النادي الأهلي، عبدالإله مؤمنة، بعدما شهدت حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الماضية.

وقال “الحميدي”، خلال برنامج “الديوانية” إن رئيس النادي الأهلي جهز خطاب الاستقالة، ولكنه في انتظار الاسم الذي سيتحمل الالتزامات المالية والمسؤولية التضامنية.

وتابع “الحميدي”: “وفقًا لمصادرنا؛ فإن إجمالي الديون ما يزيد على 130 مليون ريال بعد جدولة على المدى البعيد ومستحقة الدفع للدخول في سوق اللاعبين القادم”. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “مؤمنة” يجهز خطاب استقالته من الأهلي.. وديون النادي تتجاوز الـ130 مليونًا

اخبار رياضية
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