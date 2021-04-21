بالفيديو.. “مؤمنة” يجهز خطاب استقالته من الأهلي.. وديون النادي تتجاوز الـ130 مليونًا

كشف مقدم برنامج “الديوانية”، عبدالرحمن الحميدي، عن آخر تطورات استقالة رئيس النادي الأهلي، عبدالإله مؤمنة، بعدما شهدت حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الماضية.
وقال “الحميدي”، خلال برنامج “الديوانية” إن رئيس النادي الأهلي جهز خطاب الاستقالة، ولكنه في انتظار الاسم الذي سيتحمل الالتزامات المالية والمسؤولية التضامنية.
وتابع “الحميدي”: “وفقًا لمصادرنا؛ فإن إجمالي الديون ما يزيد على 130 مليون ريال بعد جدولة على المدى البعيد ومستحقة الدفع للدخول في سوق اللاعبين القادم”. وفق “أخبار 24”.
في دهاليز الوضع الأهلاوي.. رئيس النادي جهز خطاب الاستقالة!
و مصادر ” الديوانية ” تؤكد إجمالي الديون تزيد عن 130 مليون ريال.#مقدمة_الديوانية مع @A_AlHameedi#الديوانية pic.twitter.com/lvnTNpbC8i
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 20, 2021