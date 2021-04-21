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اخبار رياضية > إعلامي يكشف محاولة التعدي على نجم النصر من لاعب فولاد الإيراني.. وتدخل حسين عبدالغني
21/04/2021   1:48 م

إعلامي يكشف محاولة التعدي على نجم النصر من لاعب فولاد الإيراني.. وتدخل حسين عبدالغني

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شهدت مباراة فريق النصر، أمام نظيره فولاد الإيراني، والتي أٌقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال آسيا 2021، أحداثاً مؤسفة، بعد إطلاق الحكم، صافرة نهاية الشوط الأول.

وقال الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن حسين عبدالغني منع لاعب فولاد الإيراني من التعدي على لاعب الفريق سامي النجعي، أثناء توجهم إلى غرف الملابس بعد نهاية الشوط الأول.

وكان فريق فولاد الإيراني، سجل هدف التقدم، عن طريق هدف عكسي بالخطأ في مرماه من لاعب النصر عبد الإله العمري، في الدقيقة 52 من الشوط الثاني، قبل أن يدرك النصر التعادل في الدقيقة 69 عن طريق محترفه بيتروس. وفق “أخبار 24”.

إعلامي يكشف محاولة التعدي على نجم النصر من لاعب فولاد الإيراني.. وتدخل حسين عبدالغني

اخبار رياضية
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