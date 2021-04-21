أعلن نادي النصر، اليوم (الأربعاء) أن لاعبه الأرجنتيني بيتي مارتينيز؛ سيخضع لعملية جراحية يوم الجمعة المقبل في برشلونة.
وقال النادي إن الجراح العالمي رامون كوجات بعد الكشف النهائي على إصابة مارتينيز، قرر إخضاعه لعملية جراحية لتثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة، نظراً لعدم استجابة الأربطة للعلاج الطبيعي.
وأضاف أن اللاعب سيحتاج عقب العملية لفترة علاج وتأهيل لمدة تصل إلى 6 أشهر.
وكان اللاعب قد وصل إلى إسبانيا يوم الأحد الماضي، وخضع أمس الثلاثاء للفحص من قبل الجراح العالمي لتحديد خطته العلاجية وبرنامجه التأهيلي.
يذكر أن مارتينيز تعرض للإصابة خلال المواجهة التي جمعت النصر والأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري المحترفين.
وفق “أخبار 24”.