تلقّى شاب صائم يعيش في لندن، عرضاً من أحد البرامج على يوتيوب، بأن يفطر بشرب الماء في نهار رمضان مقابل حصوله على جهاز آيفون 12 برو ماكس.
وأظهر مقطع فيديو متداول، رد فعل الشاب على العرض المقدم من البرنامج، حيث رفض تماماً قائلاً لمقدمة البرنامج: “أجننتي؟.. هذا حرام ولن أقبل به”، وكررها كثيرا، رغم محاولات إقناعه بالإفطار.
وتبيّن أن البرنامج لشاب سوري يدعى يوسف قباني والذي يعرضه على قناته في يوتيوب، وذلك للتأكيد على أهمية الصيام عند المسلمين، حيث منح البرنامج الجوال للشاب الذي رفض الإفطار .
وتشارك قباني في البرنامج شابة بريطانية أعلنت إسلامها مؤخراً وتدعى كريستين، ويقومان بتقديم الجائزة لكل مسلم يثبت على موقفه من الصيام.
وفق “أخبار 24”.