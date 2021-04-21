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أخبار محلية > لجان النظر تستقبل 374 ألف طلب تملك عقارات خلال 100 يوم وتكمل 95 ألفًا منها
21/04/2021   8:03 م

لجان النظر تستقبل 374 ألف طلب تملك عقارات خلال 100 يوم وتكمل 95 ألفًا منها

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كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة أن لجان النظر في طلبات تملك العقار، استقبلت 374 ألف طلب، خلال 100 يوم، عبر منصة “إحكام”، اكتمل منها أكثر من 95 ألف طلب. وذلك خلال الفترة من 20/ 12/ 2020 حتى 30 / 3 / 2021م.

وأوضحت الهيئة أن 17 لجنة شُكلت لغرض النظر في طلبات تملك العقارات، بواقع لجنة في كل منطقة، عدا منطقة الرياض التي تم تشكيل 4 لجان فيها.

وتوزعت الطلبات المكتملة على منطقة مكة المكرمة بنسبة 38%، تلتها منطقة جازان بنسبة 15,7%، ثم منطقة عسير بـ14%، فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية أقل عدد طلبات مكتملة بعدد 71 طلب.

يذكر أن الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملّك العقارات أطلقت منصة (إحكام) الرقمية؛ لأتمتة أعمال اللجان والأمانة العامة وخدمة المستفيدين والتسهيل عليهم؛ حيال تقديم الطلبات ومتابعتها وحتى إحالتها للمحكمة أو الرفع بها إلى المقام السامي.

وتهدف هذه اللجان إلى تمكين المواطنين من تثبيت ملكياتهم للعقارات التي لا تحتوي على صكوك بعد استيفاء كافة المتطلبات والشروط اللازمة.

إحكام

وفق “أخبار 24”.

لجان النظر تستقبل 374 ألف طلب تملك عقارات خلال 100 يوم وتكمل 95 ألفًا منها

أخبار محلية
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