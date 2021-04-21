بالفيديو.. قصة إنشاء “بنك البلاد” كما يرويها أحد مؤسسيه رجل الأعمال “السبيعي”

روى رجل الأعمال إبراهيم السبيعي، أحد مؤسسي شركات الصرافة في المملكة، قصة تأسيس بنك البلاد، مبيناً أنه بدأ بتحالف من مجموعة صرافين ذوي خبرات طويلة في مجال الصرافة.
وأوضح، خلال استضافته في برنامج “ألف ميل” على قناة “السعودية”، أنه كان ينتشر بالمملكة عدد كبير من الصرافين، وكانوا يفقدون الضوابط والإشراف، وبعد رصد عدد من التجاوزات وحدوث إفلاسات؛ رأت مؤسسة النقد السعودي تنظيم عمل هذه المصارف.
وقال إن مؤسسة النقد طلبت من جميع الصرافين الدخول في بنك يضمهم، لافتاً إلى أن 8 صرافين استجابوا للدعوة، ومن بينهم المقيرن والراجحي والصيرفي، وتم تأسيس بنك البلاد.
وأبان أن مؤسسة النقد قدمت لهم الدعم، وتم التركيز في البنك على المصرفية الإسلامية، موضحاً أن أول مساهمة عامة في البنك استقبلت 8 ملايين مساهم حصلوا على نسبة 55% من الأسهم بينما احتفظ المؤسسون بـ45% من الأسهم. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن إنشاء البنوك في المملكة كان صعباً جداً ويعد من المستحيلات، ولكن رغبة مؤسسة النقد في تنظيم ومراقبة عمل الصرافين بطريقة حديثة وسليمة دعمت تأسيس هذا البنك.
#ألف_ميل | سبب تأسيس “بنك البلاد”.
رجل الأعمال إبراهيم السبيعي – أحد مؤسسي الصرافة في السعودية.#رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/o9m3qXJTnq
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 21, 2021