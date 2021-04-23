كيف كان رسول الله ﷺ يقرأ القرآن؟ القارئ محمد الغزالي يجيب

أوضح القارئ محمد الغزالي أنه من الصعب تحديد المقام الذي كان يقرأ به النبي ﷺ القرآن، رغم أن هناك بعض الاجتهادات في ذلك الأمر.
وقال الغزالي خلال استضافته في برنامج “الليوان” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، رداً على سؤال حول القراءة التي كان يقرأ بها النبي ﷺ، بأنه ورد وصف أن النبي ﷺ كان يرتفع بالصوت عند قراءة القرآن في بعض المناطق وينخفض بالصوت وكان يرجع القرآن. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه من الصعب تحديد المقام، لكن هناك بعض الناس اجتهد في تحديد المقام الذي كان يقرأ به النبي ﷺ، مؤكدا أنه ضد هذا الاجتهاد لأن مقام النبوة أعلى وأسمى.
#فيديو#المديفر يسأل القارئ #محمد_الغزالي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن؟#محمد_الغزالي_في_ليوان_المديفر#عيشوا_معنا_معنى_رمضان#روتانا_خليجية pic.twitter.com/sWFJ4pXjAS
— الليوان (@almodifershow) April 22, 2021