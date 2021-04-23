“القاسم” يكشف عن حكمين لا يثق في وجودهما بمباريات التعاون

أكد رئيس التعاون السابق محمد القاسم، أن التعاطي مع المشكلات في لجنة الانضباط محبط، مشيرًا إلى أن العنصر الأجنبي كلاعبين ومدربين يستغربون ما يحدث من التحكيم وغيره.
وقال القاسم في تصريحات تلفزيونية: “المعاملة بالنسبة للأندية أصحاب الجماهيرية الأقل ليست مثل معاملة الأندية الجماهيرية من نواحٍ كثيرة كالتحكيم وجميع اللجان، وتعاطيهم مختلف”.
وتابع: “لا أثق في قرارات الحكم شكري الحنفوش عندما يدير أي مباراة للتعاون، وطالبت بعدم وجوده لنا خلال فترة رئاستي”. وفق “أخبار 24”.
وأتم: “وخالد الطريس بغرفة الفار؛ فهو متغطرس ولا أثق في قراراته كحكم ساحة، وهناك قرارات من لجنة الانضباط تكون قاسية على بعض الأندية، بينما في حالات مشابهة تجد التباين في القرارات وفي سرعة اتخاذها”.