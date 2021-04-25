اكتشاف فيروس كورونا جديد يعيش في “الخفافيش”

كشفت باحثة في علم البيئة، عن فيروس كورونا جديد، وذلك من خلال فحص بعض فضلات خفافيش تعرف على أنها من نوع “حدوة الحصان” في إنجلترا.
وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنها تعد المرة الأولى التي يتم فيها العثور على “فيروس ساربيك”، وهو مصطلح يتم استخدامه للإشارة إلى عدد من الفيروسات، بما في ذلك “سارس –كوف- 2”.
واستطاعت الباحثة إيفانا مورفي، تجنب أي تلوث خلال عملية فحص الفضلات التي تحتوي على الفيروس، وذلك من خلال ارتداء معدات الحماية.
وأشارت الدراسات الأولية إلى أن الفيروس الذي يعرف علميا باسم “RhGH01” لا يصيب البشر في حالته الراهنة، غير أن العلماء يحذرون من خطورة ملامسته للحيوان. وفق “أخبار 24”.
وذكرت ورقة بحث شارك في تأليفها جمعية علم الحيوان في لندن وجامعة “إيست أنجليا” وهيئة الصحة البريطانية، أن الباحثين لم يستبعدوا تحور الفيروس المكتشف بحيث يصبح قادرًا على إصابة البشر.