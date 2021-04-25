نادٍ عاصمي يُخطط للتعاقد مع نجم الاتحاد “المولد”

يسعى نادي الاتحاد لتجديد تعاقده مع فهد المولد، بالتزامن مع تلقيه عرضا من أحد أندية الرياض مع اقتراب دخوله الفترة الحرة من عقده.
وأوضحت صحيفة “عكاظ”، أن نادي من العاصمة ينتظر دخول المولد فترة الأشهر الستة الأخيرة في عقده والتي يحق له خلالها التوقيع لأي ناد دون الرجوع لناديه الحالي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن النادي العاصمي استفسر عن عقد المولد، الذي سيدخل الفترة الحرة في نهاية شهر نوفمبر المقبل، وسيقدم عرضا مغريا للاعب حينها من أجل ضمه.
ومن جانبها، تتمسك إدارة الاتحاد بالمولد الذي يعتبر أحد ركائز الفريق، ولا يزال أمامه موسم كامل وسيتم العمل على تجديد عقده قبل دخوله الفترة الحرة.