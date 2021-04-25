إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف النصر

تعرض لاعب النصر مختار علي، مساء اليوم الأحد، للإصابة بفيروس كورونا، بعد أن أثبتت المسحة الطبية التي أُجريت لبعثة الفريق العاصمي، الأحد، إصابته بالوباء.
وانضم علي لقائمة لاعبي فريقه المصابين وهم الأسترالي براد جونز وعبدالرحمن العبيد وعبدالعزيز العلاوي وأسامة الخلف وفراس البريكان، إضافة إلى بعض أعضاء الجهاز الطبي ومترجم الفريق ومسؤول العهدة.
ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن المشاركة مع النصر في ما تبقى من مبارياته في مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، حيث تتبقى له مواجهتان أخريان أمام الوحدات الأردني والسد القطري.
ويواجه فريق النصر نظيره الوحدات الأردني، الإثنين، على ملعب “مرسول بارك” في الرياض، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا. وفق “أخبار 24”.
ويحتل النصر ترتيب المجموعة الرابعة بـ8 نقاط، كسبها من تعادلين أمام الوحدات الأردني وفولاد الإيراني، وانتصارين على السد القطري وفولاد.