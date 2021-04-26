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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء بالمملكة
26/04/2021   8:16 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الثلاثاء).

وتوقّع المركز استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على مرتفعات: “جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة”، تمتد إلى مرتفعات: “المدينة المنورة، ونجران”.

كما توقّع أن الفرصة مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق: “حائل، والقصيم، والرياض، والشرقية”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 40 درجة مئوية في الأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 14 درجة مئوية في القريات. وفق “أخبار 24”.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء بالمملكة

أخبار محلية
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