ماذا حققت رؤية 2030 خلال السنوات الخمس الأولى؟

انقضت 5 سنوات من الإنجاز والازدهار، منذ أطلق ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، رؤية المملكة 2030، حيث ساهمت في صياغة وطن طموح بكل أركانه، واقتصاد مزدهر في جميع قطاعاته، ومجتمع حيوي بتفاعل أفراده.
وطن طموح
مؤشر فاعلية الحكومة للبنك الدولي: تقدمت المملكة في مؤشر فاعلية الحكومة للبنك الدولي بمقدار 8 مراتب على المستوى العالمي خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تقدمت من المركز الـ83 إلى الـ75، حيث أظهرت المملكة تحسنًا في الجودة التنظيمية والسيطرة على الفساد والاستقرار السياسي وغياب العنف.
جائزة “متساوون في مجال التقنية”: حصدت المملكة جائزة “متساوون في مجال التقنية” في مسار ريادة التقنية، التي تمنحها وكالة الأمم المتحدة المعنية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (الاتحاد الدولي للاتصالات).
نظام المدفوعات الفورية: أطلق البنك المركزي نظام المدفوعات الفورية (PS 2021) الذي يساهم في تحسين كفاءة النظام المالي وإدارة مخاطر الاحتيال ومكافحة غسل الأموال وتحسين المنتجات المصرفية وإدارة التدفقات المالية لقطاع الأعمال.
تضاعف عدد المتطوعين: نما عدد المتطوعين نحو 18 ضعفًا منذ انطلاق رؤية 2030، ليصل إجمالي عدد المتطوعين إلى 409 آلاف متطوع في عام 2020.
إطلاق منصة التقاضي الإلكتروني: حيث بلغ عدد القضايا التي نظرتها المحاكم من خلال المنصة 207 آلاف قضية، كما وصل عدد الجلسات التي عُقدت عن بُعد 588 ألف جلسة قضائية.
مبادرة “توطين المهن”: أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة “توطين المهن” التي تستهدف زيادة معدلات التوظيف في المهن النوعية في مختلف القطاعات، حيث ساهمت المبادرة في رفع نسبة التوطين من 18% مطلع 2017 إلى 24% بنهاية 2020، كما تم توظيف 421 ألف مواطن ومواطنة في هذه المهن.
تضاعف عدد الاتحادات الرياضية: تم تضاعف عدد الاتحادات الرياضية من 32 اتحادًا عام 2016 إلى 64 اتحادًا في 2020، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 92 اتحادًا في 2021.
حساب المواطن: وصل إجمالي ما أودعه حساب المواطن للمستفيدين منذ إطلاقه عام 2017 إلى أكثر من 86 مليار ريال بنهاية 2020.
القيمة الاقتصادية لتطوع الفرد: ارتفعت القيمة الاقتصادية لتطوع الفرد من 5.6 ريال في الساعة في 2017 إلى 21.27 ريال للساعة في 2020.
الأسر المنتجة المستفيدة من الحلول التمويلية: ارتفاع الأسر المنتجة المستفيدة من الحلول التمويلية من 3000 أسرة في 2017 إلى قرابة 63 ألف أسرة بنهاية 2020.
إطلاق بوابة “بلدي”: أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية بوابة “بلدي” لتقديم الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين، حيث تجاوز عدد مستخدمي المنصة المليون مستخدم، وأطلقت أكثر من 100 خدمة بلدية في 285 جهازًا بلديًا.
منصة “اعتماد”: ساهمت منصة “اعتماد” الرقمية في تسهيل إجراء التعاملات المالية مع القطاع الخاص، من خلال أتمتة أوامر الدفع بشكل كامل؛ ما يساهم في تحسين وتسريع إجراءات صرف المستحقات وتسهيل العمليات المرتبطة بها، وقد بلغ عدد العقود والتعميدات نحو 462 ألفًا بقيمة تجاوزت 983 مليار ريال.
خدمات منصة أبشر: ارتفع عدد الخدمات التي تقدمها منصة أبشر (أفراد، أعمال، وحكومة) إلى 335 خدمة. وقد عملت المنصة على تحقيق عدد من الإنجازات لرفع مستوى الأداء الحكومي للخدمات المقدمة للجمهور.
تعديل نظام العمل: عدلت وزارة الموارد البشرية أربع مواد في نظام العمل لزيادة عدد السعوديين الداخلين في سوق العمل، وتمكين المرأة اقتصاديًا ودعمها في ممارسة الأعمال دون تمييز، وتوسيع الخيارات للقطاع الخاص في توظيف المرأة.
منصة “ناجز”: أغنت منصة “ناجز” الإلكترونية المستفيدين عن مراجعة المقرات العدلية، حيث توفر 120 خدمة عدلية في قطاعات القضاء، التنفيذ، والتوثيق، والمصالحة، والتدريب، والمحاماة.
مركز العمليات العدلي: أسهم مركز العمليات العدلي لمتابعة أعمال المحاكم في زيادة نسبة إنجاز محاكم التنفيذ إلى 82%، ونسبة إنجاز محاكم الأحوال الشخصية إلى 59%.
مبادرة “شمل”: تمت تهيئة نحو 32 مركزاً لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة في مناطق المملكة، ضمن مبادرة “شمل”، التي تهدف إلى تقديم الدعم الاجتماعي للوالدين والأطفال، وحماية حقوق الأطفال المحضونين، حيث توفر المراكز بيئة تحقق فيها عوامل الأمن.
استحداث مركز العمليات الموحد 911: لتوحيد الجهود ودمج جميع غرف العمليات في المناطق بغرفة واحدة مركزية تضم جميع القطاعات الأمنية والخدمية من خلال رقم طوارئ موحد 911.
تسريع خطط التنمية العمرانية: عبر حوكمة إجراءات اعتماد المخططات خلال 60 يوماً بدلاً من المدة السابقة، التي تصل إلى عامين.
إطلاق نظام التخصيص: والذي يهدف إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، وتوفير المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة، ما يدعم ويعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية.
إطلاق منصة “بوابة النقل البحري”: تم إطلاق منصة “بوابة النقل البحري” لتمكين العاملين في مجال النقل البحري بأشكاله كافة أفراداً ومنشآت، من تقديم مختلف طلبات التراخيص الضرورية لممارسة أعمالهم، وإتمام جميع الإجراءات ومعالجتها إلكترونياً عن بعد، ودون الحاجة إلى طباعة أية معاملات.
إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: بهدف تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية، حيث تم تأسيس المركز ليعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص، وإحكام الرقابة المالية والإدارية والفنية على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.
الارتقاء بالعمل الخيري: سعياً لحوكمة التبرعات وضمان وصولها لمستحقيها بكل سهولة ويسر تم تأسيس المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع”، ومن أهدافها مؤشر “العطاء العالمي” ليحقق كفاءة عمل القطاع غير الربحي، حيث تضم المنصة مبادرات المنظمات الأهلية.
اقتصاد مزدهر
مؤشر التنافسية العالمية: تقدمت المملكة في مؤشر التنافسية العالمية 5 مراكز منذ 2017 ليصل ترتيبها في المؤشر إلى المركز الـ36 عالمياً، والمركز الأول عالمياً على صعيد الإصلاحات للمرأة العاملة، وذلك بحسب تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز: ارتفاع في حصة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% كخط أساس منذ انطلاق الرؤية إلى 55% في 2018.
المنشآت الصغيرة والمتوسطة: دعمت المملكة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق إطلاق مبادرة الإقراض غير المباشر ليصل عدد المستفيدين إلى 611 من المنشآت بمبلغ 642 مليون ريال.
إصلاحات بيئة الأعمال: حققت المملكة المركز الأول عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال، وفقاً لتقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال.
أكبر طرح أولي في التاريخ: شهد 2019 نجاح الطرح الأولي الأكبر في التاريخ، والذي كان لشركة “أرامكو” السعودية، بقيمة تجاوزت 110 مليارات ريال سعودي وبنسبة 1.5% من أسهم الشركة، حيث وصل عدد المكتتبين الأفراد نحو 4.9 مليون شخص، ضخوا نحو 49 مليار ريال.
مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي: زادت مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% في عام 2016 إلى 29% في عام 2020م.
مؤشر كفاءة الإنفاق: حققت المملكة المركز الـ 7عالمياً في مؤشر إنفاق الحكومة الصادر عن المنتدى الاقتصادي في عام 2018م.
مؤشر التدريب التقني والمهني: ارتقاء المملكة في مؤشر التدريب التقني والمهني إلى المرتبة الـ12 عالمياً في عام 2020م مقارنة بالمرتبة الـ86 في عام 2019م، وذلك حسب نتائج مؤشر المعرفة العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أبحاث “كورونا”: حصلت المملكة على المرتبة الأولى عربياً و14 عالمياً في نشر أبحاث “كورونا”.
منصة “مدرستي”: تمكين الدراسة عن بعد عبر منصة التعليم الافتراضية “مدرستي” وهو نظام تقني جديد يمثل نموذجا تفاعليا حقيقيا للتعليم في ظل جائحة “كورونا”، حيث بلغ عدد زيارات المنصة أكثر من مليار زيارة.
ارتفاع نسبة أصول صندوق الاستثمارات العامة: زادت نسبة الأصول في الأسواق العالمية من صافي الأصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى 30% في عام 2020م مقارنة بـ5% في عام 2017م.
جائزة أفضل صندوق استثماري لعام 2020: حصل صندوق الاستثمارات العامة على جائزة أفضل صندوق استثماري لعام 2020 المقدمة من مؤسسة (Global SWF)، والتي تؤكد تأثير الصندوق عالمياً.
أول زورق اعتراضي سريع مصنع محلياً: دشنت المملكة أول زورق اعتراضي سريع مصنع محلياً من قبل شركة الزامل للخدمات البحرية بالتعاون مع شركة CMN الفرنسية لصالح القوات البحرية الملكية.
إطلاق سوق للمشتقات المالية: بدأ تداول العقود المستقبلية للمؤشرات كأول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية السعودية، ويمثل إطلاق السوق خطوة مهمة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية، وتزويد المستثمرين بمجموعة كاملة ومتنوعة من المنتجات.
عضوية مجموعة العمل المالي: تعد المملكة أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية، وذلك في الاجتماع العام للمجموعة في يونيو 2019م، ويأتي ذلك تتويجاً وتعزيزاً لمكانة المملكة الدولية وإبرازاً لجهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
تقوية الموقف المالي للمملكة: انخفض مستوى العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 15.8% في عام 2015م إلى 4.5% في عام 2019م، وذلك أدى إلى تقوية الموقف المالي للمملكة، وتعزيز مركزها المالي للتعامل مع الصدمات الخارجية.
انضمام السوق السعودي إلى المؤشرات العالمية: انضم السوق السعودي إلى المؤشرات العالمية (إم إس سي أي) و(ستاندرد آند بورز داو جونز) و( فوتسي راسل) للأسواق الناشئة، ما ساهم في ارتفاع عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين المسجلين QFLS بنسبة 415% بنهاية عام 2020 إلى 2334.
27 مبادرة خلال جائحة “كورونا” في القطاع الصناعي: ساهمت هذه المبادرات في تخفيف آثار الجائحة على المنشآت الصناعية والتعدينية عن طريق تمديد مدة الرخص وتأخير سداد المستحقات المالية.
تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر: وفقاً لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، قفز الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة من 5.3 مليار ريال في عام 2017 إلى 17.6 مليار ريال في عام 2020م.
مؤشر ترابط شبكات الطرق: تماشياً مع هدف أن تكون المملكة مركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث (آسيا، وإفريقيا، وأوروبا)، حققت المملكة المركز الأول عالمياً في مؤشر ترابط شبكات الطرق لعام 2019م، وذلك وفقاً لتقرير منتدى التنافسية العالمي.
الأسطول البحري: احتلت المملكة بأسطولها البحري العملاق المركز الأول عربياً والـ 20 عالمياً لعام 2020م، وذلك للمرة الثانية من حيث القدرة الاستيعابية لنقل البضائع بحسب UNCTAD.
الخطوط الحديدية: صنفت “سار” ضمن أفضل 3 شركات للخطوط الحديدية في مؤشر الأمان العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للخطوط الحديدية (UIC) من ضمن أكثر من 30 شركة عالمية للخطوط الحديدية.
تشغيل ميناء سعودي بملكية كاملة من قبل القطاع الخاص: دشن مشروع ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية كأول ميناء سعودي يتم تطويره وتشغيله بملكية كاملة من قبل القطاع الخاص، في حين أشرك القطاع الخاص أيضا في إدارة وتشغيل بعض عمليات الموانئ.
تحسين الربط الإقليمي والدولي: افتتاح منفذ عرعر بين المملكة والعراق لرفع القدرة الاستيعابية للبضائع والركاب لتلبية الطلبات المستقبلية والحالية، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل.
النقل البحري: استحوذت المملكة على المرتبة الـ23 عالمياً في النقل البحري، بعد رفع الحمولة الطنية للأسطول السعودي إلى 7.5 مليون طن.
التأشيرة السياحية: فتحت المملكة أبوابها أمام السياح من مختلف أرجاء العالم في سبتمبر 2019م، وأطلقت التأشيرة السياحية أمام مواطني 49 دولة إلكترونياً، وقد أصدرت أكثر من 440 ألف تأشيرة سياحية حتى مارس 2020، إذ لا يستغرق استخراج التأشيرة السياحية إلكترونياً إلا دقائق.
أول مشروع للطاقة المتجددة: تعد “محطة سكاكا” للطاقة الشمسية أول مشروع ضمن سلسلة مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، وبقدرة إنتاجية تبلغ 300 ميجاواط وتعريفة قياسية تبلغ 8078 هللات لكل كيلوواط لكل ساعة مكافئة، والتي تكفي لتغذية أكثر من 45 ألف منزل.
القمر الصناعي السعودي: أطلقت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في فبراير 2019، القمر الصناعي السعودي للاتصالات “فوق هام السحب”، وذلك لتأمين اتصالات فضائية ذات سرعات عالية تلبي احتياجات المملكة.
تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي: ارتفعت نسبة الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 59% في عام 2020م، بعد أن كانت 55 % في عام 2016م.
تقنية الجيل الخامس: حصلت المملكة على المركز الأول عالمياً في سرعة الإنترنت على الجيل الخامس، كما تضاعفت متوسط سرعة الإنترنت في المملكة بأكثر من 11 ضعفا حتى ارتفع من 9 ميجا بت في الثانية في عام 2017 إلى 109 ميجا بت في الثانية في عام 2020م.
مشاركة المرأة في سوق العمل: تخطى مؤشر “نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة” مستهدف 2030 نسبة 30% حيث ارتفعت نسبة المشاركة من 21% في عام 2017 لتصل إلى 33.2% من القوى العاملة في عام 2020م.
نمو الإيرادات الحكومية غير النفطية: ارتفعت الإيرادات الحكومية غير النفطية بنسبة تقارب 122% في الـ 5 أعوام الماضية، حيث ارتفعت من 166 مليار ريال في 2015 إلى 369 مليار ريال في 2020م، ويرجع ذلك إلى زيادة نشاط الخدمات والتركيز الصناعي وانخفاض أسعار النفط.
التنافسية الرقمية: حققت المملكة المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين خلال الثلاثة أعوام الماضية، كما احتلت المركز الـ9 في مؤشرات القدرات الرقمية بحسب تقرير التنافسية من المنتدى الاقتصادي العالمي.
مجتمع حيوي
افتتاح أول دار سينما: افتتحت أول دار سينما بالشراكة بين الترفيه السعودية SEVEN المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وشركة AMC، وقد تلتها افتتاح 32 دار سينما أخرى في مختلف مناطق المملكة ليصل إجمالي العدد إلى 33 دار سينما في 12 مدينة ضمن 6 مناطق إدارية.
البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي: تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي والوصول إلى 67 مليون موعد لأكثر من 14.3 مليون مستفيد عبر تطبيق “موعد” بالإضافة إلى 8.4 مليون وصفة إلكترونية عبر تطبيق “وصفتي”.
برنامج إعادة التشجير: إطلاق مبادرة السعودية الخضراء، التي تعزز الجهود البيئية الجادة للمملكة في مواجهة التحديات البيئية الحالية، التي تتضمن زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة و”مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” والتي تهدف لزراعة 50 مليار شجرة.
المؤشرات الأمنية: حصلت المملكة على المرتبة الأولى عالميا في عدد من المؤشرات الأمنية متفوقة على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ودول مجموعة العشرين.
إدراج المهن الثقافية: تم إدراج أكثر من 400 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن عام 2020م، وذلك لزيادة فرص احتراف العاملين في القطاع الثقافي.
الحصول على الدعم السكني: أصبح الحصول على التمويل العقاري فورياً بعد أن كانت فترة الانتظار للحصول على التمويل تصل إلى 15 سنة من وقت تقديم الطلب، وذلك إثر برنامج الإسكان وتطوير حلول تمويلية وتحسين الإجراءات.
الأماكن الترفيهية: ارتفع عدد الأماكن الترفيهية من 154 في عام 2017م إلى 277 في عام 2020م.
المواقع التراثية: ارتفع عدد مواقع التراث الوطني القابلة للزيارة من 241 في عام 2017 إلى 354 في عام 2019م.
رضا المواطنين عن البرامج والحلول السكنية المقدمة: ارتفع نسبة رضا المواطن عن البرامج والحلول الإسكانية المقدمة، حيث وصلت نسبة الرضا إلى 80% بنهاية 2020 مقارنة بنسبة 32% قبل إطلاق برنامج الإسكان.
المسطحات الخضراء بالمملكة: تأهيل أكثر من 37 مليون متر مربع من الحدائق والمسطحات الخضراء، وتقليم وتنسيق وزراعة أكثر من 14 مليونا من الأشجار والورود، والذي بدوره أدى إلى زيادة نصيب الفرد من الأماكن والساحات العامة إلى ما يقرب من 4.09 متر مربع للفرد.
تأشيرة الحجاج والمعتمرين: تقلصت مدة الحصول على التأشيرة للحجاج والمعتمرين من 14 يوماً إلى 5 دقائق، وذلك بتطبيق أحدث التقنيات المتطورة التي تربط ديوان وزارة الخارجية في المملكة بالبعثات الرسمية والمؤقتة، ما ساهم في الإنجاز السريع وبدقة عالية. وفق “أخبار 24”.
أطول نفق في العالم لنقل المياه المحلاة: تم تنفيذ المشروع بمحافظة الطائف بعمق جبال السروات الأكثر وعورة، بطول 12.5 كلم، وبسرعة قياسية بلغت ذروتها 60.3م في اليوم، وقد أنجز الموعد المحدد رغم صعوبة التضاريس وتداعيات جائحة فيروس “كورونا”.
الحفاظ على البيئة واستدامتها: أنشئت 7 محميات طبيعية ملكية في عامي 2018م و2019م، لحفظ الأنواع النباتية والحيوانية، ولتكون خزاناً وراثياً حياً للأنواع المتوطنة والهشة والمهددة بالانقراض.
خدمات الرعاية الصحية: تسهيل الحصول على الخدمات الصحية الطارئة، حيث تقلصت مدة الانتظار لتلقي الرعاية الطبية الطارئة إلى 4 ساعات أو أقل بنسبة تتجاوز 87% مقارنة بـ 36% قبل إطلاق الرؤية، وكما أسهمت الجهود الهادفة على تطوير منظومة قوية للسلامة المرورية بخفض معدل الوفيات.
تحلية المياه المالحة: حصلت المملكة على شهادتي موسوعة غينيس: الشهادة الأولى شهادة أكبر منشأة منتجة للمياه المحلاة في العالم بحجم إنتاج يبلغ 5.6 مليون متر مكعب يومياً، والشهادة الثانية “شهادة أكبر محطة إنتاج للمياه المحلاة في العالم” لمحطة تحلية الجبيل.
الفعاليات الترفيهية: أقيمت أكثر من 2000 فعالية تتضمن 1750 فعالية ترفيهية و50 فعالية رياضية و56 فعالية ثقافية بحضور أكثر من 46 مليون زائر.
مؤشر السعادة: المملكة الأولى عربياً والـ 21 عالمياً في مؤشر السعادة في عام 2020، حيث شهد المؤشر تحسناً ملحوظاً في الترتيب بمقدار 16 مركزاً منذ بداية الرؤية.
متوسط عمر الفرد: ارتفع متوسط العمر المتوقع بما يقارب 4 أشهر منذ انطلاق الرؤية إلى 75.1 عام، ويرجع ذلك إلى التحسن في تقديم الرعاية والخدمات الصحية وتبني المواطنين نمط حياة أكثر صحة.
قطار الحرمين: إطلاق قطار الحرمين السريع الذي يربط مطار جدة بمكة والمدينة المنورة ويعد أحدث وأفضل وسائل التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد تنامى عدد الحجاج والمعتمرين الذين استفادوا من خدمات النقل بالقطار في الاتجاهين.