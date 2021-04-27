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أخبار محلية > تعمل 8 ساعات بالمستشفى ثم تذهب لخدمة المعتمرين.. متطوعة تنضم لفرق الهلال الأحمر بالحرم المكي
27/04/2021   11:06 م

تعمل 8 ساعات بالمستشفى ثم تذهب لخدمة المعتمرين.. متطوعة تنضم لفرق الهلال الأحمر بالحرم المكي

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تطوعت أخصائية التنفس في مدينة الملك عبدالله الطبية، شمس المقاطي، لتكون بين فرق الهلال الأحمر بالحرم المكي لخدمة المعتمرين.

وأكدت المقاطي التي تعمل لأكثر من 8 ساعات يوميًا في أقسام مختلفة بمدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة، خلال حديثها لبرنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن دورها في المستشفى يمتد من التعامل مع حالات الطوارئ وصولًا إلى وحدات العناية المركزة. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أنها تشعر براحة وبلذة في العمل التطوعي داخل الحرم المكي، حيث يتمثل دورها في تغطية الفرق الإسعافية التي تساعد المعتمرين والمصلين، والتعامل مع حالات صعوبة التنفس وأمراض الضغط، والسكري والحالات البسيطة وغيرها.

تعمل 8 ساعات بالمستشفى ثم تذهب لخدمة المعتمرين.. متطوعة تنضم لفرق الهلال الأحمر بالحرم المكي

أخبار محلية
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