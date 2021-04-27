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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة
27/04/2021   11:05 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأربعاء).

وتوقّع المركز استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على مناطق: “نجران، وجازان، وعسير، والباحة” تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقّع استمرار تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية. وفق “أخبار 24”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 40 درجة مئوية في مكة المكرمة والأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 14 درجة مئوية في أبها وتبوك وطريف والقريات.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة

أخبار محلية
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